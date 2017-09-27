На Харьковщине сгорел дом - пострадал хозяин

27 сентября 2017 г. 12:00
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27 сентября в 2:11 поступило сообщение о пожаре в частном доме в селе Синьковка Купянского района.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области, горел частный дом площадью  80 кв.м. В результате действия открытого пламени хозяин дома получил ожоги правой верхней конечности, 1983 года рождения. От дальнейшей госпитализации он отказался.

В 2:27 спасатели локализовали пожар. К 7:10 они разбирали обгоревшие обломки деревянных конструкций дома и проливали отдельные очаги горения.

Причина возникновения пожара выясняется.
 

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