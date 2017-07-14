На Харьковщине горел жилой дом

14 июля 2017 г. 11:47
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Сообщение о пожаре на территории частного домовладения в пгт. Сахновщина поступило 13 июля в 7:20.

Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, горение происходило на чердаке жилого дома. Пламенем были охвачены деревянные конструкции чердачного помещения, кровли и перекрытия, а также домашние вещи, мебель и горючие строительные материалы внутри чердака. Площадь пожара составила около 150 кв.м.

В 7:20 спасателям удалось локализовать пожар. Далее силы спасателей были направлены на ликвидацию пожара, а также не дать распространиться пламени внутрь жилого дома и другие здания частного сектора. Окончательно пожар был ликвидирован в 12:00. Пострадавших нет.

По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

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