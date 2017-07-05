На Харьковщине горели заброшенные частные дома

05 июля 2017 г. 13:18
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5 июня произошло два пожара, которые возникли в заброшенных домах. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области.

5 июня В 1:23 поступило сообщение о пожаре по адресу: с. Берестовенька, ул. Залинейная, где горел деревянный заброшенный дом и 2 хозяйственные надворные постройки. Общая площадь пожара составила 80 кв.м. Окончательная ликвидация пожара состоялась в 09:25.

Другой пожар произошел в 2:04 в с. Калиновка на ул. Центральной. Площадь данного пожара составила 50 кв.м. Локализация пожара состоялась в 03:00, ликвидация - в 4:36

По предварительным данным в обоих случаях причиной возникновения пожаров стало занесение открытого источника огня извне.
 

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