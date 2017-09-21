На Харьковщине горящая трава уничтожила сарай и травмировала мужчину

Сообщение о пожаре, который произошел в селе Старая Водолага Нововодолажского района на поступило накануне в 17:30.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, горела деревянная хозяйственная постройка на площади 18 кв.м. В ней были сложены дрова, которые также горели. К тому же вокруг здания горела скошенная сухая трава на площади 400 кв.м.

Спасатели немедленно приняли меры по ликвидации огня и уже в 17:55 локализовали его распространения. Жилой дом, который стоял на расстоянии 3-х метров от горящего сарая, удалось спасти. В 21:30 пожар был ликвидирован.

Как стало известно, хозяин дома 1932 года рождения сжигал скошенную сухую траву, огонь от которой перекинулся на сарай.

Во время попыток потушить пламя человек получил ожоги. Медики немедленно госпитализировали его в ожоговый центр Харькова.

