На Харьковщине госрегистратор незаконно зарегистрировала право собственности на имущество стоимостью 13 млн грн

Государственный регистратор Красноградской райгосадминистрации незаконно зарегистрировала право собственности на имущество стоимостью почти 13 миллионов гривен. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

Досудебным расследованием установлено, что 8 апреля 2019 служащая на основании ипотечного договора незаконно зарегистрировала переход права собственности на нежилое помещение на улице Донца-Захаржевского, несмотря на наложенный на него судом арест. Общая стоимость дома составляет $479 400.