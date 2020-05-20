На Харьковщине госрегистратор незаконно зарегистрировала право собственности на имущество стоимостью 13 млн грн

20 мая 2020 г. 19:01
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Государственный регистратор Красноградской райгосадминистрации незаконно зарегистрировала право собственности на имущество стоимостью почти 13 миллионов гривен. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.
 
Досудебным расследованием установлено, что 8 апреля 2019 служащая на основании ипотечного договора незаконно зарегистрировала переход права собственности на нежилое помещение на улице Донца-Захаржевского, несмотря на наложенный на него судом арест. Общая стоимость дома составляет $479 400. 
 
19 мая 2020 государственному регистратору отдела государственной регистрации Красноградской районной государственной администрации сообщено о подозрении по ч.3 ст.365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) Уголовного кодекса Украины по факту злоупотребления своими полномочиями субъектом государственной регистрации прав с целью получения неправомерной выгоды для другого лица, повлекшее тяжкие последствия.
 

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