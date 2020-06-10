На Харьковщине государственный регистратор незаконно передавала в частную собственность коммунальные помещения

10 июня 2020 г. 13:36
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Служба безопасности Украины разоблачила государственного регистратора одного из поселковых советов Дергачевского района на противоправных сделках с коммунальной недвижимостью.

Как сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, оперативники спецслужбы установили, что чиновник в сговоре со своим сообщником, из числа местных жителей, способствовала незаконному присвоению объектов коммунальной собственности. Без необходимых разрешительных документов злоумышленница перерегистрировала в частную собственность на подставных лиц коммунальные помещения в Харькове общей площадью в сотни квадратных метров.

По заключению экспертизы, в результате противоправной деятельности государственного регистратора Харьковскому городскому совету были нанесены материальные убытки на общую сумму почти 1 млн гривен.

По материалам СБУ, на незаконно отчужденное коммунальное имущество будет наложен арест для начала процедуры его возвращения общине города. Сейчас в рамках начатого уголовного  производства злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицом, предоставляющим публичные услуги, если такие действия повлекли тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Ее сообщнику объявлено подозрение по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины и ч. 1, 3, 4 ст. 358 (подделка документов) УК Украины.

 

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