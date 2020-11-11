На Харьковщине ищут девочку, которая вчера ушла из школы и пропала

Сотрудники Боровского отделения полиции устанавливают местонахождение Юлии Белик, 2006 года рождения, которая 10 ноября ушла из школы в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулась. Об этом сообщили в ГУНП Харьковской области.

Приметы девочки: рост около 165 см, среднего телосложения, темно-русые волосы. Была одета в синие джинсы, черный свитер с изображением котов, черную шапку, черную куртку, кроссовки с белой подошвой.

Правоохранители просят всех, кто владеете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 102, (057) 59-6-13-46, или другим удобным способом.