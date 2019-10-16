 

На Харьковщине ищут мужчину, который ушел на пруд и не вернулся

16 октября 2019 г. 13:27
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В Первомайском районе полиция разыскивает пропавшего жителя Харьковщины Игоря Писарского, 1964 года рождения. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, мужчина 11 октября ушел из дома на пруд в селе Михайловка и до настоящего времени не вернулся. 

Пропавшему мужчине на вид 50-60 лет, его рост около 165-170см, он имеет среднее телосложение, лицо овальное, светло-русые с проседью, короткие волосы и серые глаза.

Мужчина был одет в камуфляжные штаны, фуфайку и обут в темные кроссовки.

Предметы одежды мужчині были найдены возле пруда.

Владеющих информацией о местонахождении разыскиваемого, правоохранители просят сообщать ее в Первомайский отдел полиции по телефонам: (05748) 3-21-12, 066-543-94-66, +0997068368,102 или другим доступным способом.

 

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