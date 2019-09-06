 

На Харьковщине ищут пропавшую без вести 12-летнюю девочку

06 сентября 2019 г. 17:07
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В Харьковском районе области пропала несовершеннолетняя Таисия Дмитренко.

Об этом сообщили в службе розыска детей ГУНП в Харьковской области.

4 сентября около 7 часов утра девочка 2007 года рождения ушла из дома и до сих пор не вернулась.

На вид Таисии 14 лет, девочка ростом 175 см, имеет длинные русые волосы, глаза голубые, брови широкие.

Разыскиваемая была одета в черного цвета лосины, свитер черный и белые кроссовки.

Девочка страдает психическими заболеваниями.

Правоохранители просят владеющих какой-либо информацией о разыскиваемой обратиться в Харьковский отдела полиции по телефонам: 102, (057) 7487350, 0990732499 или другим удобным способом.

 

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