На Харьковщине ищут троих пропавших подростков

25 августа 2020 г. 19:19
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На Харьковщине полиция разыскивает троих подростков - 12-летнего Руслана Иващенко, 13-летнюю Карину Иващенко и 14-летнего Максима Кучеренко.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, подростки 25 августа около 12:30 ушли из детского дома семейного типа в селе Зеленый Гай и до настоящего времени не вернулись.

Приметы Руслана: рост 150 см, смуглый. Был одет в синюю футболку и спортивные штаны.

Приметы Карины: рост 152 см, волосы черные. Была одета в светлые брюки, черную кофту, бейсболку. 

Приметы Максима: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы черные. Был одет в спортивные штаны, футболку и кроссовки. 

Всех владеющих информацией о местонахождении разыскиваемых, в полиции просят сообщать ее в Лозовской отдел полиции по телефонам: (245) 9-00-64, (245) 2-29-59 или 102. 

 

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