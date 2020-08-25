На Харьковщине ищут троих пропавших подростков

На Харьковщине полиция разыскивает троих подростков - 12-летнего Руслана Иващенко, 13-летнюю Карину Иващенко и 14-летнего Максима Кучеренко.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, подростки 25 августа около 12:30 ушли из детского дома семейного типа в селе Зеленый Гай и до настоящего времени не вернулись.

Приметы Руслана: рост 150 см, смуглый. Был одет в синюю футболку и спортивные штаны.

Приметы Карины: рост 152 см, волосы черные. Была одета в светлые брюки, черную кофту, бейсболку.

Приметы Максима: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы черные. Был одет в спортивные штаны, футболку и кроссовки.

Всех владеющих информацией о местонахождении разыскиваемых, в полиции просят сообщать ее в Лозовской отдел полиции по телефонам: (245) 9-00-64, (245) 2-29-59 или 102.