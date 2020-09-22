На Харьковщине искали 9-летнего ребенка, который был на больничном

22 сентября 2020 г. 12:32
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В Купянском районе Харьковщины работники полиции разыскали пропавшего 9-летнего мальчика.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 21 сентября в полицию поступило сообщение от жительницы района.  Женщина рассказала, что ее 9-летний сын гулял около дома и исчез. Заявительница также отметила, что ребенок находится дома на больничном.

Как установили полицейские, мальчик пошел в школу и не предупредил об этом мать.

Никаких противоправных действий с ребенком не произошло.

Мальчика полицейские вернули домой и провели с ним профилактическую беседу.

 

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