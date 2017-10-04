На Харьковщине из гранатомета обстреляли автомобиль

04 октября 2017 г. 15:44
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Ночью 3 октября в Волчанский отдел полиции поступило сообщение от женщины, которая слышала выстрелы.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, во время проверки информации в Волчанске на обочине, в направлении движения из села Волчанские Хутора в центр города, обнаружили поврежденный термическим воздействием огня автомобиль Toyota FJ Cruiser.

Установлено, что 35-летний водитель двигался в Волчанск. Возле перекрестка услышал взрыв, которым повредило заднюю часть автомобиля, после чего остановил автомобиль и покинул место происшествия.

На обочине эксперты обнаружили фрагменты пускового устройства гранатомета.

В полиции отметили, что за рулем находился владелец автомобиля. Мужчина нигде не работает.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению вышеуказанного уголовного правонарушения.

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