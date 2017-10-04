На Харьковщине из гранатомета обстреляли автомобиль

Ночью 3 октября в Волчанский отдел полиции поступило сообщение от женщины, которая слышала выстрелы.
Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, во время проверки информации в Волчанске на обочине, в направлении движения из села Волчанские Хутора в центр города, обнаружили поврежденный термическим воздействием огня автомобиль Toyota FJ Cruiser.
Установлено, что 35-летний водитель двигался в Волчанск. Возле перекрестка услышал взрыв, которым повредило заднюю часть автомобиля, после чего остановил автомобиль и покинул место происшествия.
На обочине эксперты обнаружили фрагменты пускового устройства гранатомета.
В полиции отметили, что за рулем находился владелец автомобиля. Мужчина нигде не работает.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению вышеуказанного уголовного правонарушения.