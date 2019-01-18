На Харьковщине под обрушившейся стеной дома оказался мужчина

18 января 2019 г. 10:48
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17 января в 22:29 от полиции к спасателям поступило сообщение о том, что в г. Лозовая на ул. Августовской, 13 произошло разрушение несущих конструкций частного жилого дома.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В результате обвала под обломками стен оказался заблокированным мужчина, 1971 года рождения. Пострадавший получил травмы и нуждался в медицинской помощи.

Прибывшие на место спасатели расчистили доступ к пострадавшему и извлекли его из-под обломков разрушенных конструкций.

Каретой скорой его госпитализировали в Лозовскую центральную районную больницу.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства данного происшествия.

 

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