На Харьковщине из пылающего дома спасли пенсионера

Сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Единства, 22 в поселке Краснокутск поступило накануне, 10 марта в 17:19.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харкьвоской области, в одной из комнат дома горели домашние вещи на площади 6 кв.м. Спасатели сразу провели разведку и обнаружили в соседней комнате хозяина дома 1924 года рождения. Мужчина был в сознании, но из-за сильного стресса не мог двигаться. Его немедленно вывели на свежий воздух и передали бригаде "скорой" медицинской помощи. Сейчас он находится в Краснокутский центральной районной больнице.

В 17:27 пожар был локализован, а в 18:00 - полностью ликвидировали.

По предварительным данным ее причиной могло стать короткое замыкание электронагревательного прибора.