На Харьковщине из пылающего дома спасли пенсионера

11 марта 2018 г. 11:59
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Сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Единства, 22 в поселке Краснокутск поступило  накануне, 10 марта в 17:19.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харкьвоской области,  в одной из комнат дома горели домашние вещи на площади 6 кв.м. Спасатели сразу провели разведку и обнаружили в соседней комнате хозяина дома 1924 года рождения. Мужчина был в сознании, но из-за сильного стресса не мог двигаться. Его немедленно вывели на свежий воздух и передали бригаде "скорой" медицинской помощи. Сейчас он находится в Краснокутский центральной районной больнице.

В 17:27 пожар был локализован, а в 18:00 - полностью ликвидировали.

По предварительным данным ее причиной могло стать короткое замыкание электронагревательного прибора.

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