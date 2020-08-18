На Харьковщине из-за COVID-19 закрыли на карантин психоневрологический интернат

18 августа 2020 г. 17:11
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На Харьковщине из-за вспышки COVID-19 закрыли на карантин психоневрологический интернат.

Об этом сообщил директор департамента соцзащиты населения Харьковской обладминистрации Юрий Шпарага на своей странице в Фейсбук.

Заболевание выявили у пяти подопечных Малыжинского психоневрологического женского дома-интерната  в с.Малыжино Золочевского района Харьковской области.

По словам Юрия Шпараги, подопечные находятся на самоизоляции в отдельном помещении интерната. Болезнь протекает бессимптомно. Регулярно проводится замер температуры, проводятся другие мероприятия. Учреждение обеспечено всеми необходимыми средствами в том числе и лекарствами.

Сейчас интернат находится на карантине и закрыт для посещения посторонними.

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