На Харьковщине из-за сжигания сухой травы и мусора произошло 11 пожаров

1 августа на Харьквощине пожарные 11 раз выезжали на тушение сухой травы, стерни, тростника и мусора.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, данные пожары произошли в Зачепиловском, Первомайском, Близнюковском, Великобурлукском и Кегичевском районах области, а также в Индустриальном, Слободском, Холодногорском и Киевском районах Харькова.

Общая площадь пожаров превысила 2 га.

Напомним, сейчас на Харьковщине наблюдается наивысшая степень пожарной опасности – 5 класса. Поэтому ГСЧС обращается к населению с просьбой не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.