На Харьковщине из-за выжигания сухостоя - 57 пожаров за сутки, огнем уничтожены 70 гектаров природных экосистем

На территории Харьковщины за прошедшие сутки произошло 57 пожаров сухостоя в природных экосистемах.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным спасателей, огнем уничтожены около 70 га сухой растительности и 1 заброшенный жилой дом.

Наибольший среди этих пожаров произошел в селе Циркуны Харьковского района.

Там, по информаци чрезвычайников, выгорело 30 га прошлогоднего камыша и сухой травы, огонь от которых перекинулся на лесной хвойный массив, где уничтожил 4,5 га хвойной подстилки.

«Только благодаря самоотверженной работе спасателей и работников лесного хозяйства удалось не допустить распространения пожара на верхушки сосновых деревьев. С этим пожаром почти 8 часов боролись 6 боевых расчетов ГСЧС и 2 бригады лесников», - отметили в пресс-службе пожарных.

Основной причиной возникновения пожаров на открытых территориях является именно человеческий фактор, отмечают спасатели и призывают население не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.