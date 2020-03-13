На Харьковщине из-за выжигания сухостоя произошло более 30 пожаров за сутки

На Харьковщине за прошедшие сутки спасатели ликвидировали 32 пожара в природных экосистемах, выезжая на тушение сухой травы, хвойной подстилки, листья, камыша и мусора.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Общая площадь выжженной земли составила более 25 га.

«Потепление только создает предпосылки для резкого увеличения количества таких возгораний на территории Харьковщины. А люди, намеренно сжигая мусор и сухостой - становятся чуть ли не единственными виновниками пожаров в экосистемах», - отметили в ГСЧС, добавив, что такие возгорания могут иметь и другие негативные последствия.

Ведь в траве или камышах могут находиться устаревшие взрывоопасные предметы времен прошлых войн, от взрыва которых могут пострадать как спасатели, так и местное население.

В связи с этим спасатели в очередной раз призывают граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях.