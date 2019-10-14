 

На Харьковщине из-за выжигания сухостоя сгорела пасека

14 октября 2019 г. 10:33
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С началом осенней поры жители частного сектора продолжают сжигать мусор и сухостой при уборке своих домовладений.

Из-за этого количество пожаров, связанных с выжиганием сухой травы и мусора, значительно увеличилось, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, за сутки спасатели 26 раз выезжали для тушения сухостоя, хвойной подстилки, камыша и мусора в разных района Харьковщины.

Суммарная площадь горения составила около 13 га.

Наибольшее количество таких пожаров произошло в Харьковском, Купянском и Балаклейском районах области, отметили в ГСЧС, добавив, что все они возникли из-за занесения открытого источника огня или неосторожного обращения с огнем.

Так, например, в селе Куриловка Купянского района области из-за выжигания жителями сухой травы сгорели 13 ульев местного частного пасечника.

Спасатели призывают население строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях и не провоцировать пожары в природных экосистемах.

 

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