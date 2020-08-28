На Харьковщине из-за выжигания сухостоя за сутки произошло 16 пожаров в экосистемах

28 августа 2020 г. 12:32
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На Харьковщине за сутки, 27 августа, спасатели 16 раз тушили возгорания сухостоя и мусора.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Такие пожары, по данным спасателей, случались в Барвенковском, Боровском, Изюмском, Змиевском, Кегичевском, Купянском, Лозовском, Нововодолажском, Печенежском, Сахновщинском, Харьковском районах области.

Общая их площадь составила около 12,5 га.

В связи с этим спасатели призывают жителей области не пытаться сжигать мусор, особенно в сухую ветреную погоду, а также не выжигать камыш, сухую траву и стерню и не позволять детям играть спичками и зажигалками.

 

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