На Харьковщине избили и ограбили мужчину: полиция ищет злоумышленников

26 октября 2020 г. 12:01
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Полиция расследует обстоятельства нападения на жителя Люботина. Двое неизвестных избили мужчину и украли его телефон, после чего покинули место происшествия на автомобиле.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, с соответствующим заявлением 26 октября в 7:13 в Люботинського отделения полиции обратилась жена пострадавшего.

В настоящее время 44-летний мужчина проходит медицинское обследование в одной из больниц Харькова.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Полицией принимаются меры, направленные по установлению лиц злоумышленников и их задержанию.

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