На Харьковщине изнасиловали девушку: пострадавшая в больнице

07 мая 2019 г. 13:27
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Молодая жительница Харьковской области подверглась сексуальному насилию.

Как сообщает местное издание «Обрии Изюмщины» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, 4 мая в Изюмскую Центральную районную больницу с внутренним кровотечением попала 20-летняя изюмчанка.

Пациентку медики прооперировали.

По предварительной информации, девушка стала жертвой насильника.

Семья пострадавшей рассказала о том, что над девушкой надругался ее знакомый, который ее подвозил от станции метро "Научная" в Харькове.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

 

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