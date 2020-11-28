На Харьковщине ликвидировали нарколабораторию: изъято психотропов на 4 млн гривен

28 ноября 2020 г. 12:46
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Правоохранители получили информацию о том, что на территории области функционирует нарколаборатория. Во время проверки информация подтвердилась.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, полицейские установили, что организовали преступный бизнес двое мужчин: 32-летний хмельничанин и 33-летний житель столицы. Они арендовали загородный дом в Волчанском районе, где изготавливали в сутки около трех килограммов психотропов.

Правоохранители провели санкционированный обыск в нарколаборатории и изъяли емкости с «PVP», 50 канистр с различными химическими реактивами, зип-пакеты для фасовки, электронные весы и лабораторное оборудование - колбы, воронки, охладители, печи.

Оба злоумышленника задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи готовят фигурантам уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

За совершенное им грозит лишение свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.

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