На Харьковщине ликвидировали наркоплатнацию

Поле конопли обнаружили правоохранители вблизи села Большая Андреевка Барвенковского района. Как сообщили в ГУНП Харьковской области, в ходе проведения осмотра работники полиции изъяли 3000 кустов наркорастений.

Сейчас принимаются меры для установления владельца наркопосевов.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.