На Харьковщине ликвидировали наркоплатнацию

23 сентября 2020 г. 12:05
1 просмотр

Поле конопли обнаружили правоохранители вблизи села Большая Андреевка Барвенковского района. Как сообщили в ГУНП Харьковской области, в ходе проведения осмотра работники полиции изъяли 3000 кустов наркорастений.

Сейчас принимаются меры для установления владельца наркопосевов.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53