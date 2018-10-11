На Харьковщине люди несут в полицию оружие

11 октября 2018 г. 13:00
43 просмотра
Полицейские напоминают, что те, кто в октябре добровольно сдаст в полицию оружие, боеприпасы или взрывчатку, будут освобождены от уголовной ответственности.  Об этом сообщает пресс-служба харьковской полиции.
 
Так, с  начала проведения месячника добровольной сдачи оружия в Золочевский отдел полиции обратилось двое.  Житель Золочева принес сразу два охотничьих гладкоствольных оружия «ТОЗ» 12 и 16 калибра. А житель села Александровка добровольно сдал охотничье гладкоствольное ружье «ИЖ-58».
 
О проведении акции мужчины узнали из социальной сети «Фейсбук» и решили обратиться в полицию. 
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.