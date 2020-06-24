На Харьковщине маленький мальчик выпал из окна двухэтажного дома

24 июня 2020 г. 18:00
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Вчера, 23 июня, в Липецкое отделение полиции поступило сообщение от врача о том, что в селе Глубокое мальчик 2018 рождения выпал из окна.

Как рассказали в ГУНП Харьковской области, по словам 36-летней матери малыша, она находилась на кухне. Сын же играл в другой комнате, залез на подоконник, оперся на москитную сетку и вместе с ней выпал на улицу. Женщина сразу вызвала врачей. В настоящее время она с сыном находится в медицинском учреждении.

По данным полиции, родители к уголовной и административной ответственности не привлекались, к употреблению спиртных напитков не склонны и по месту жительства характеризуются удовлетворительно.

Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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