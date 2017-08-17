На Харьковщине - масштабный лесной пожар

Вблизи села Морозовка Балаклейского района загорелся лес. Об этом сообщают в ГСЧС Украины в Харьковской области. Пожар начался 17 августа около 11 утра, сначала загорелась солома на поле фермерского хозяйства, затем огонь перекинулся на молодой лес на площади около 4 га рядом расположенного лесного массива Савинского лесничества.

В тушении пожара в данный момент принимают участие 65 человек и 23 единицы техники. Вертолет Ми-8 ГСЧС Украины приведен в состояние готовности.

По состоянию на 16.00 тушение пожара продолжается.