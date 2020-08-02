На Харьковщине медики реанимировали 17-летнюю девушку, которая была в состоянии клинической смерти

Сегодня, 2 августа, харьковские медики скорой помощи реанимировали 17-летнюю девушку, которая находилась в состоянии клинической смерти.
Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
По данным медиков, вызов к молодой девушке, инвалиду детства, поступил в 22:40.
Во время госпитализации, в результате приступа эпилепсии у пациентки наступила клиническая смерть.
Бригада медиков ЭМП сразу начала проведение реанимационных мероприятий и тем самым жизнь девушки была спасена.
После этого больную госпитализировали в лечебное учреждение.