На Харьковщине медики реанимировали 17-летнюю девушку, которая была в состоянии клинической смерти

02 августа 2020 г. 16:40
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Сегодня, 2 августа, харьковские медики скорой помощи реанимировали 17-летнюю девушку, которая находилась в состоянии клинической смерти.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

По данным медиков, вызов к молодой девушке, инвалиду детства, поступил в 22:40.

Во время госпитализации, в результате приступа эпилепсии у пациентки наступила клиническая смерть.

Бригада медиков ЭМП сразу начала проведение реанимационных мероприятий и тем самым жизнь девушки была спасена.

После этого больную госпитализировали в лечебное учреждение.

 

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