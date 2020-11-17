На Харьковщине медики спасли замерзшего мужчину от переохлаждения

17 ноября 2020 г. 15:50
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Под Харьковом медики спасли замерзшего мужчину от переохлаждения.

Об этом сообщается на Фейсбук-странице Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Так, 16 ноября в 19:53 в службу «103» поступил вызов по поводу переохлаждения 57-летнего мужчины, который после долгого пребывания на улице нуждался в экстренной медицинской помощи, и которого почти без сознания нашел прохожий.

После осмотра и оказания экстренной медицинской помощи бригада ЭМП госпитализировала пострадавшего мужчину в лечебное учреждение.

«Минусовые отметки на термометрах только набирают обороты, а количество пострадавших от переохлаждения постепенно растет», - отмечают медики.

В связи с этим медики призывают людей бережно относиться к своему здоровью: не допускать переохлаждения и следить за прогнозом погоды и одеваться соответственно температурному режиму на улице.

 

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