На Харьковщине младенец отравился водой из колодца

24 октября 2017 г. 16:43
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Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре МОЗ Украины", в Валковском районе Харьковщины зарегистрирован случай отравления нитратами ребенка 2017 года рождения. Для приготовления молочных смесей родители использовали воду из собственного колодца, где содержание нитратов превышало предельно допустимую концентрацию в 2,3 раза, отмечают в лабораторном центре. После резкого ухудшения здоровья малыш находился на стационарном лечении в областной детской клинической больнице №1.

Как неоднократно сообщалось ранее, в Харьковской области отмечается высокое содержание нитратов в подземных водах, питающих нецентрализованные источники. За 9 месяцев 2017 по санитарно-химическим показателям исследовано 3652 пробы воды из общественных и индивидуальных колодцев и каптажей, из них не соответствует санитарно-гигиеническим нормативам по содержанию нитратов 1667 проб, составляет 45,6% против среднего показателя по Украине - 30 8%.
 

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