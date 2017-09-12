На Харьковщине молодая мать задушила младенца во время кормления

12 сентября 2017 г. 10:23
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Информация о происшествии поступила в отделение полиции полиции 11 сентября в 04:10.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области.

Ночью 22-летняя мать взяла к себе в постель своего сына, который родился 10 сентября, чтобы покормить его. После чего вместе с младенцем уснула. Проснувшись через 15 минут, она заметила, что ребенок не дышит, после чего сразу позвала на помощь медсестру и врача. По предварительным данным, смерть малыша наступила в результате асфиксии.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 п. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть».
 

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