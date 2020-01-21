На Харьковщине мошенник брал задаток за дрова и пропадал

21 января 2020 г. 10:40
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От противоправных действий злоумышленника пострадали по меньшей мере 5 человек, общая сумма ущерба составляет более 14 000 гривен. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области. 

В Красноградский отдел полиции обратились несколько жителей района и пожаловались на неизвестного, который их обманул.

По словам пострадавших, они хотели купить на зиму дрова. Контактные данные продавца взяли у знакомых. Во время разговора человек обещал, что привезет дрова по указанному адресу, еще и по более низкой цене.

Получив задаток в сумме от 2000 до 4000 гривен, он перестал выходить на связь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 21-летний местный житель. Парень объяснил, что таким образом зарабатывал на жизнь.

Следователем Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Сейчас полицией устанавливается причастность злоумышленника к другим фактам аналогичных правонарушений.

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