На Харьковщине муж поджег свою жену

27 марта в Первомайский отдел полиции поступило сообщение от ГСЧС о том, что в городе Первомайский произошел пожар неизвестного происхождения, во время которого 47-летняя женщина получила ожоги. Пострадавшую в бессознательном состоянии доставили в Харьковскую областную клиническую больницу.

Как сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области, установлено, что в тот день вечером во время распития спиртных напитков 50-летний хозяин дома поссорился с женой. Женщина сидела на диване, когда мужчина облил ее неизвестным веществом и поджег. Это подтвердила потерпевшая, когда в больнице пришла на некоторое время в сознание. На следующий день женщина умерла.