На Харьковщине муж поджег свою жену

30 марта 2020 г. 16:46
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27 марта в Первомайский отдел полиции поступило сообщение от ГСЧС о том, что в городе Первомайский произошел пожар неизвестного происхождения, во время которого 47-летняя женщина получила ожоги. Пострадавшую в бессознательном состоянии доставили в Харьковскую областную клиническую больницу. 

Как сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области, установлено, что в тот день вечером во время распития спиртных напитков 50-летний хозяин дома поссорился с женой. Женщина сидела на диване, когда мужчина облил ее неизвестным веществом и поджег. Это подтвердила потерпевшая, когда в больнице пришла на некоторое время в сознание. На следующий день женщина умерла.
 
Мужчина сознался в содеянном и раскаялся. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения и сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.

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