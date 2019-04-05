На Харьковщине мужчина бросил в обидчика ручную гранату

05 апреля 2019 г. 13:37
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4 апреля в полицию обратился 34-летний местный житель и сообщил, что днем ранее около 21:00 во время ссоры неизвестный бросил в его сторону гранату.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области,пострадавший рассказал, что успел забежать за дом, когда боеприпас взорвался.

В ходе осмотра места происшествия сотрудники следственно-оперативной группы изъяли фрагменты гранаты, которые направлены на экспертизу. Полицейские устанавливают личность злоумышленника.

Информация о происшествии внесена в ЕРДР по ч.2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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