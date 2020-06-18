На Харьковщине мужчина хотел изнасиловать 13-летнюю девочку

О том, что в селе Полтавское Лозовского района неизвестный мужчина пытался изнасиловать 13-летнюю девочку, правоохранителям рассказала ее мать. В течение нескольких часов полицейские установили личность предполагаемого нападавшего.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, было установлено, что в тот день мужчина ехал на скутере в поселок Орелька, чтобы порыбачить. В селе Полтавское он увидел девочку, которая ехала на велосипеде. Он остановился и толкнул ребенка руками в спину, в результате чего она упала на землю. После этого он пытался изнасиловать малолетнюю, однако испугался, что кто-то может увидеть и отпустил ее.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 152 (покушение на изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следственные действия продолжаются.