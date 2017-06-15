На Харьковщине мужчина и женщина продавали наркотики через интернет

Сотрудники Управления противодействия наркопреступности и Следственного управления ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области разоблачили группу лиц - мужчину и женщину, которые осуществляли преступную деятельность через Интернет-ресурс, создав интернет-магазин. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как сообщил и.о. начальника третьего межрайонного отдела Управления противодействия наркопреступности Владимир Якименко, злоумышленники занимались сбытом наркотических средств и психотропных веществ путем «закладок» и при непосредственном контакте с наркопотребителями, получая оплату на платежные карточки банковских учреждений.

«Во время обыска на территории домовладения одного из злоумышленников оперативники обнаружили самодельный пистолет, медицинские шприцы с остатками опия, три полимерные пакеты с так называемыми солями весом 150 грамма, 20 пакетов с веществом синего цвета. Также изъяты почти 4000 гривен, платежные карточки банковских учреждений, электронные весы, полимерные пакеты с фиксаторами и другие предметы и средства, которые используются для фасовки и изготовления психотропного вещества», - отмечает Владимир Якименко.

По предварительным данным, стоимость общего количества изъятых из незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ на «черном» рынке составляет около 460 000 гривен.

По данному факту происшествия было открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Фигуранты задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Киевским районным судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Досудебное расследование продолжается.