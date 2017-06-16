На Харьковщине мужчина до смерти избил своего приятеля

16 июня 2017 г. 10:17
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На Харьковщине в селе Снежков 27-летний мужчина нанес многочисленные телесные повреждения знакомому, в результате он от полученных травм скончался. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По их сведениям, подозреваемый вместе с 30-летним односельчанином распивали спиртные напитки. Внезапно между ними возник конфликт. В результате чего мужчина начал бить ногами и кулаками своего приятеля.

По данному факту происшествия открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Сейчас подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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