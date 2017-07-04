На Харьковщине мужчина обворовал своего односельчанина

04 июля 2017 г. 11:05
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Накануне в отдел полиции поступило сообщение о том, что в его дом проник неизвестный и совершает кражу. Мужчина успел украсть 2000 гривен. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области.

В совершении кражи подозревают 44-летнего односельчанина заявителя.

Установлено, что мужчина уже трижды проникал в чужой двор через незапертую калитку. Он похитил несколько металлических кроватей, пустые газовые баллоны, металлические уголки, бидоны и садовый инвентарь. Похищенные вещи мужчина успел продать, а полученные средства потратил на собственные нужды.

По данному факту происшествия открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 185 (кража) и ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. За содеянное подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

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