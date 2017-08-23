На Харьковщине мужчина ограбил магазин

23 августа 2017 г. 11:23
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22 августа около 18:00 неизвестный мужчина в балаклаве зашел в магазин и, угрожая продавцу предметом похожим на ружье, стал требовать деньги. Женщина начала кричать, мужчина ударил ее по голове и скрылся в неизвестном направлении.

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, в совершении преступления подозревается 18-летний парень.

У него изъяли самодельный муляж ружья и балаклаву. Молодой человек пояснил, что самостоятельно произвел муляж, чтобы пойти на преступление.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
 

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