На Харьковщине мужчина ограбил женщину на улице

Накануне 62-летняя харьковчанка обратилась в отдел полиции с заявлением о краже. Неизвестный посреди дня сорвал с шеи женщины золотую цепочку. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области.

Сотрудниками милиции был задержан подозреваемый. Им оказался 47-летний харьковчанин. Вещественное доказательство изъято и возвращено владелице.

По данному факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении правонарушителя.