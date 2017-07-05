На Харьковщине мужчина ограбил женщину на улице

05 июля 2017 г. 10:59
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Накануне 62-летняя харьковчанка обратилась в отдел полиции с заявлением о краже. Неизвестный посреди дня сорвал с шеи женщины золотую цепочку. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области.

Сотрудниками милиции был задержан подозреваемый. Им оказался 47-летний харьковчанин. Вещественное доказательство изъято и возвращено владелице.

По данному факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении правонарушителя.

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