На Харьковщине мужчина оставил у знакомой дома гранату

Накануне в Первомайский отдел полиции позвонила 39-летняя местная жительница и сообщила, что среди вещей знакомого она нашла гранату.

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, 33-летний мужчина пришел к заявительнице и попросил оставить в ней на несколько дней пакет с документами и ушел. На следующий день женщина решила проверить пакет и нашла в нем гранату..

Специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции обнаружили и изъяли корпус гранаты «Ф-1» и запал к ней. Изъятый предмет направлен на исследование.

На данный момент открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.