На Харьковщине мужчина палкой убил знакомого и пытался сбежать

2 января в дежурную часть поступила информация от жителей Купянского района об обнаружении на улице тела неизвестного мужчины с ранами на затылке.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харькоской области, подозвеваемым оказался 41-летний житель района.

1 января злоумышленник по месту своего проживания употреблял спиртные напитки с малознакомым мужчиной. Между ними возникла ссора, в ходе которой хозяин домовладения нанес гостю несколько ударов палкой по голове. После чего злоумышленник вытащил тело за двор своего дома и пытался сбежать из города, но был задержан сотрудниками полиции.

Мужчина признался в содеянном. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненного заключения.