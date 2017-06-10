На Харьковщине участник АТО пострадал от самодельной взрывчатки

9 июня в 17:50 поступило сообщение о том, что в пгт Слобожанское в одной из квартир жилого дома произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

Установлено, что пострадал 42-летний хозяин квартиры – участник боевых действий в зоне АТО. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сделал самодельное взрывное устройство. Он наполнил металлический газовый баллончик из-под пневматического оружия трубчатым порохом, затем закрепил на конце баллона спички и зажег их. В итоге взрывное устройство сработало.

Пострадавший с раной грудной клетки и травматической ампутацией двух пальцев на руке был доставлен в больницу. На данный момент состояние его здоровья удовлетворительное.

По данному происшествию открыто уголовноедело по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 7 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.