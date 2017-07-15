На Харьковщине мужчина пытался покончить с жизнью во время судебного заседания

13 июля в 16:35 в Чугуевский отдел полиции поступило сообщение от фельдшера о том, что в больницу госпитализированы 28-летнего жителя города Чугуева с порезами предплечья и живота. Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области.

Мужчина, который находился под стражей с мая текущего года, подозревается в совершении грабежа и разбоя.

Во время заседания в суде мужчина совершил попытку самоубийства. Телесные повреждения были нанесены лезвием от одноразового станка.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 с пометкой (самоубийство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия выясняются.

