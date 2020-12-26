На Харьковщине мужчина пытался потушить пожар в бане и оказался в ожоговом центре

26 декабря 2020 г. 10:49
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Ночью на номер «101» поступило сообщение о большом пожаре на территории частного домовладения в Балаклее.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, прибыв по вызову, пожарные установили, что горит баня, пристроенная вплотную к жилому дому. Огонь от горящей постройки перекинулся на крышу дома. На тот момент общая площадь пожара составляла около 200 кв.м.

Возгорание в бане заметил хозяин и пытался самостоятельно потушить огонь, или хотя бы спасти какое-то имущество. При этом он получил ожоги верхних конечностей, головы и спины. Пострадавшего каретой скорой госпитализировали в областной ожоговый центр.

Спасателям удалось полностью ликвидировать пожар, причиной которого, по предварительным данным, стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

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