На Харьковщине мужчина пытался застрелить бывшую тещу

27 сентября 2017 г. 13:32
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26 сентября около 15:00 часов в частном доме села Яковенково Балаклейского района мужчина чуть не убил 65-летнюю женщину. Дочь потерпевшей вызвала полицию и скорую. Пострадавшую с телесными повреждениями госпитализировали в местную больницу.Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области.

По их информации, бывший зять и теща вынуждены были жить в одном доме и вели общее хозяйство. Между ними постоянно возникали недоразумения и ссоры. В ходе очередной ругани, на почве длительных неприязненных отношений, 48-летний подозреваемый достал пневматический пистолет и прицельно выстрелил в голову теще, которая стояли на расстоянии около одного метра от него.

Пострадавшая получила ранения лобной области справа и была доставлена в Балаклейской районной больнице. Женщина рассказала работникам полиции, был конфликт с подозреваемым с первого дня их знакомства, но не понимает, почему бывший зять хотел лишить ее жизни.

Полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мотивы совершенного уголовного преступления выясняются.

Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ч.1 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.
 

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