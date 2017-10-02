На Харьковщине мужчина ранил двоих парней

Накануне в Валковскую больницу с ножевыми ранениями обратились 20-летний житель пгт Коломак и 30-летний житель села Алексеевка.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, травмы они получили у местного клуба от неизвестного.

Правоохранители задержали 49-летнего жителя села Алексеевка. Между подозреваемым и двумя молодыми людьми у клуба возник спор. Злоумышленник нанес двум парням ножевые ранения.

Следствем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. Вещественные доказательства изъяты. Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.