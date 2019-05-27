На базе отдыха мужчина убил бывшую однокурсницу

27 мая 2019 г. 10:10
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26 мая в полицию обратился 62-летний житель Чугуева и сообщил, что у беседки на базе отдыха в Чугуеве обнаружил тело неизвестной.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, прибывшие на место правоохранители установили ​​личность потерпевшей. Ею оказалась 50-летняя харьковчанка. 

Тело умершей было завернуто в одеяло и прикрыто камнями. 

На ее теле эксперты обнаружили многочисленные гематомы на лице, голове и следы удушения в области шеи.

Правоохранители установили и задержали злоумышленника. Им оказался 53-летний житель города Изюм.

Как выяснилось, 26 мая злоумышленник с потерпевшей праздновали на базе отдыха годовщину выпуска из университета. Сокурсники распивали спиртное.

Во время застолья между ними возник конфликт, в результате которого мужчина избил женщину кулаками и задушил ее. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник завернул тело в одеяло и спрятал его на территории базы отдыха, прикрыв сверху камнями.  

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение. 

 

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