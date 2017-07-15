На Харьковщине мужчина убил друга

Инцидент произошел в Великобурлукском районе.

Как рассказали в отделе комууникации полиции в Харьковской области, в местную полицию обратился 31-летний мужчина и сообщил, что обнаружил на территории домовладения своей родственницы тело ее знакомого.

Пострадавшим оказался 57-летний ранее судимый местный житель. На теле погибшего были обнаружены телесные повреждения. Следственный отдел полиции открыл по данному факту уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Как выяснилось, накануне вечером погибший в компании знакомых распивал спиртные напитки. Внезапно между товарищами возникла ссора, 48-летний мужчина схватил металлическую палку для ходьбы и начал бить пенсионера. В результате жестких побоев он скончался на месте.

В настоящее время правонарушитель задержан и находится в изоляторе временного содержания. Злоумышленнику грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.