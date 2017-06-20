На Харьковщине мужчина убил друга своей жены, а затем нанес себе ножевое ранение

19 июня в 15:55 поступило сообщение от 34-летней жительницы поселка Слатино о том, что в ее доме находится тело товарища. У погибшего была перерезана шея и пробита голова. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В совершении преступления подозревался 37-летний муж заявительницы, с которым она в последнее время не проживала и не имела супружеских отношений.

Установлено, что три дня назад бывший муж приехал в гости и застал женщину с новым приятелем. Сначала в доме происходило застолье, затем после распития спиртных напитков возникла ссора на почве ревности. Подозреваемый избил жену, и женщина убежала в другую комнату. Затем ударил топором по голове товарища, схватил кухонный нож и нанес смертельное ранение потерпевшему. Тело убитого решил скрыть и положил его в диван. Сам с места происшествия скрылся. Жена обнаружила тело через 2 дня, когда увидела под диваном кровь.

Во время задержания подозреваемый выхватил нож из кармана и перерезал себе горло. Мужчина был доставлен в больницу, где скончался.

По данному факту происшествия открыто уголовное дело по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.