На Харьковщине мужчина убил друга своей жены, а затем нанес себе ножевое ранение

20 июня 2017 г. 12:13
133 просмотра

19 июня в 15:55 поступило сообщение от 34-летней жительницы поселка Слатино о том, что в ее доме находится тело товарища. У погибшего была перерезана шея и пробита голова. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В совершении преступления подозревался 37-летний муж заявительницы, с которым  она в последнее время не проживала и не имела супружеских отношений.

Установлено, что три дня назад бывший муж приехал в гости и застал женщину с новым приятелем. Сначала в доме происходило застолье, затем после распития спиртных напитков возникла ссора на почве ревности. Подозреваемый избил жену, и женщина убежала в другую комнату. Затем ударил топором по голове товарища, схватил кухонный нож и нанес смертельное ранение потерпевшему. Тело убитого решил скрыть и положил его в диван. Сам с места происшествия скрылся. Жена обнаружила тело через 2 дня, когда увидела под диваном кровь.

Во время задержания подозреваемый выхватил нож из кармана и перерезал себе горло. Мужчина был доставлен в больницу, где скончался.

По данному факту происшествия открыто уголовное дело по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                          Закажи окно и получи гарантированный подарок!                          Распродажа! Тренажеры для домашнего спортзала и другие товары для дома!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.